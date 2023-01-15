Іспанія

Футболіст замінить Алекса Морено на лівому фланзі оборони.

Іспанський Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого оборонця Бетіса Абнера.

22-річний бразилець грає на позиції лівого захисника, де раніше у складі севільців виступав Алекс Морено, котрий перебрався до Астон Вілли. У складі свого попереднього клубу Атлетіко Паранаенсе футболіст провів 152 матчі, забив 5 м'ячів та віддав 18 асистів.

Відзначимо, що контракт із Абнером розрахований до червня 2029 року.

Нагадаємо, Бетіс може продати Іглесіаса.