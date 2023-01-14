Іспанія

Футболіст покликаний замінити Алекса Морено.

На тижні Астон Вілла оголосила про трансфер лівого оборонця Бетіса Алекса Морено, який вже навіть встиг дебютувати за новий клуб у поєдинку проти Лідса (2:1). Севільці ж у свою чергу знайшли заміну своєму гравцеві у 22-річному бразильцеві Абнері з Атлетіко Паранаенсе.

"Бразильський лівий захисник Абнер приєднається до Бетіса замість Алекса Морено. Зараз він летить до Європи, Атлетіко Паранаенсе отримає 7 мільйонів євро плюс додаткові кошти.

Абнер домовився про особисті умови довгострокової угоди — Атлетіко Паранаенсе збереже 30% від майбутнього продажу" — написав відомий журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Нагадаємо, днями Бетіс поступився Барселоні у півфіналі Суперкубку Іспанії.