Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 17 січня 2023 року, 20:00.
Реал Сосьєдад - Мальорка, twitter.com/RealSociedad
18 січня 2023, 11:55
У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії Реал Сосьєдад на своєму полі мінімально обіграв Мальорку з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на початку першого тайму, коли на п'ятій хвилині результативним ударом відзначився Роберт Наварро Муньос.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Мальорка в 1/8 фіналу Кубку Іспанії:
Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0
Гол: Наварро, 5.
Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 61), Ле Норман, Пачеко, Муньйос — Субіменді, Мендес (Ілльяраменді, 60), Оярсабаль, Меріно (Марін, 46) — Наварро (Кубо, 70), Серлот (Фернандес, 60).
Мальорка: Грейф — Копете, Вальєнт, Гая (Маффео, 78), Куфре (Греньє, 57), Гонсалес — Батталья, Санчес (Родрігес, 75), Лі, Кадевере (Бастідас, 57) — Родрігес (Ндіає, 75).
Попередження: Ле Норман, Пачеко, Мендес, Куфре, Гонсалес, Копете.
Джерело: MEGOGO