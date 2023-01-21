Іспанія

Каталонці здобули три пункти у матчі з дуже пристойним суперником.

Суботня програма в іспанській Ла Лізі продовжилася матчем між Еспаньйолом та Бетісом, який закінчився перемогою каталонців — 1:0. Вирішальний м'яч наприкінці першого тайму забив Мартін Брейтвейт.

Відзначимо, що за підсумками гри каталонці піднялися на дванадцяту сходинку у таблиці. Що ж до андалусійців, то вони наразі посідають шосте місце, проте вже у цьому турі їх можуть випередити Осасуна (у неї у суперниках абсолютний аутсайдер Ельче) та Атлетік Більбао (баски вдома прийматимуть мадридський Реал).

Еспаньйол — Бетіс — 1:0

Гол: Брейтвейт, 43

Еспаньйол: А. Фернандес — Хіль, Монтес, Кабрера, Оліван — Відаль (Калеро, 72), да Коста, Дардер — Брайтвейт (Рубен Санчес, 81), Хоселу, Пуадо (Меламед, 81)

Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья, Гонсалес, Абнер (Міранда, 81) — Гвідо Родрігес (Родрі, 60), Карвалью — Енріке (Вілліан Жозе, 81), Каналес, Гвардадо (Хоакін, 74) — Іглесіас

Попередження: Пуадо, Монтес, Рубен Санчес — Гвідо Родрігес, Руїбаль.