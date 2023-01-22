Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 січня, о 15:00.
Вільярреал - Жирона, Getty Images
22 січня 2023, 20:11
У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі мінімально обіграв Жирону з рахунком 1:0.
У цьому матчі міг взяти участь український вінгер Віктор Циганков, який перейшов із київського Динамо, але, за словами наставника, він поки не готовий. У результаті Віктор всю гру просидів на лаві запасних.
Результат матчу був зафіксований на 11 компенсованій хвилині, коли Дані Парехо у складі господарів поля реалізував пенальті.
Також зазначимо, що з 78 хвилини гості грали у меншості після вилучення Сантьяго Буено, який отримав другу жовту картку.
Відео голів та огляд матчу:
Вільярреал — Жирона 1:0
Гол: Парехо, 90+11 (з пенальті).
Джерело: MEGOGO