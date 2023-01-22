Іспанія

Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 січня, о 15:00.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі мінімально обіграв Жирону з рахунком 1:0.

У цьому матчі міг взяти участь український вінгер Віктор Циганков, який перейшов із київського Динамо, але, за словами наставника, він поки не готовий. У результаті Віктор всю гру просидів на лаві запасних.

Результат матчу був зафіксований на 11 компенсованій хвилині, коли Дані Парехо у складі господарів поля реалізував пенальті.

Також зазначимо, що з 78 хвилини гості грали у меншості після вилучення Сантьяго Буено, який отримав другу жовту картку.

Відео голів та огляд матчу:

Вільярреал — Жирона 1:0

Гол: Парехо, 90+11 (з пенальті).

Джерело: MEGOGO