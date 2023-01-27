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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 26 січня:

Змінено правила кваліфікацій на чемпіонати світу та Європи — формат нової кваліфікації стартує вже з відбору на ЧС-2026.

Лунін може залишити Реал. 23-річного кіпера, за версією ЗМІ, не задовільнив той факт, що навіть у Кубку Іспанії Карло Анчелотті ставить Тібо Куртуа.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що не відмовиться від пропозиції Барселони, якщо така в майбутньому надійде..

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.