Іспанія

Все через провокативні дії фанатів "матрацників".

Сьогодні, 26 січня, відбудеться чвертьфінал Кубка Іспанії між Реалом і Атлетіко. Матч ще не стартував, а пристрасті вже розжарилися до межі.

Вчора на одному з мостів міста з'явився провокаційний банер, який, за ідеєю, повинні побачити гравці Реала. На цьому банері написано: "Мадрид ненавидить Реал". Також на мості підвішена лялька. Вона у футболці Вінісіуса.

Фанати "вершкових" вирішили підтримати свою зірку. Як повідомляє Marca, на 20-й хвилині матчу відвідувачі Сантьяго Бернабеу збираються стоячи поаплодувати бразильцеві, якого повсякчас критикують. Акція була запланована ще до того, як фанати, які підтримують Атлетико, підвісили ляльку.

До речі, мадридський Реал вже засудив дії фанатів "матрацників". Атлетіко також не вважає, що це було нормально з їхнього боку.

Мадридське дербі в рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії відбудеться 26 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Football.ua вестиме онлайн-трансляцію поєдинку.