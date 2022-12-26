Іспанія

Італійський фахівець розповів, чому вважає Анчелотті найкращим тренером у світі.

Головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо поділився своїми думками про найкращого тренера світу, яким він вважає наставника Реала Карло Анчелотті.

"Для мене ідеальний тренер – Карло Анчелотті. Він завжди має ключ до будь-якого гравця. Це здається простим, але це не так.

Коли я розмовляю з 20-річним хлопцем, мені не потрібно думати про свою кар'єру чи те, яким я був. Я маю з'ясувати, як проникнути в голову цього хлопця. За останні три роки, я думаю, у мене це стало виходити набагато краще. Коли я тільки починав, це було мені незрозуміло, тому що я думав, що всі повинні робити те саме, що і я, мати такий самий менталітет. Але треба знати хто перед вами.

Наприклад, у мене є син та дочка. Моя дочка – сильна жінка, її характер нагадує мій. А син зовсім інший. Я не можу говорити з ними однаково. Якщо я говоритиму зі своїм сином так само, як із дочкою, це його вб'є. Я маю говорити з ним по-іншому. З гравцями – те саме.

З цієї причини, окрім тактики та іншого, найкращим тренером у світі є Карло. Дивно, як йому вдавалося розуміти гравців чотирьох поколінь", – цитує слова Гаттузо AS.

Після 14 турів Валенсія під керівництвом Гаттузо набрала 19 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Свій найближчий матч Валенсія проведе проти Вільяреала. Гра відбудеться 31 грудня, о 17:15 за київським часом.