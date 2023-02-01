Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.

Севільський Бетіс та каталонська Барселона зіграють у рамках 17 туру іспанської Ла Ліги.

Мануель Пеллегріні, після перемоги над Хетафе (1:0), залучив до стартового складу Руїбаля та Абнера до лінії захисту.

Хаві, на тлі перемоги над Жироною (1:0), використав із перших хвилин Крістенсена та Бальде в захисті, тоді як Педрі зіграє ліворуч в атаці.

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Абнер — Родрігес, Карвалью — Енріке, Фекір, Каналес — Іглесіас.

Запасні: Браво, Мартін, Монтоя, Гонсалес, Руїс, Хуанмі, Вілліан Жозе, Хоакін, Гвардадо, Сабалі, Родрі, Міранда.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Педрі.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Гарсія, Торре, Аларкон.



Гра Бетіс — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.