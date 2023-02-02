Іспанія

Нападник Реала Сосьєдад отримав нагороду.

Нападник Реала Сосьєдад Александр Серлот став кращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату Іспанії в минулому місяці.

В січні норвезький гравець провів чотири матчі у складі басків, його команда перемогла тричі, а сам гравець забив три голи.

В цьому сезоні Александр Серлот провів 26 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 12 голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко претендує на звання гравця місяця в Арсеналі.