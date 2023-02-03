Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17-го туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 2 лютого о 22:00.

У четвер, 2 лютого, мадридський Реал зустрівся з Валенсією у перенесеному через участь обох команд у Суперкубку матчі 17-го туру Ла Ліги. Підсумок гри, яка стала для "кажанів" першою без Дженнаро Гаттузо біля керма команда, виявився цілком передбачуваним — 2:0 на користь "галактікос".

Відзначимо, що у другому таймі травму отримав Карім Бензема. Ще один неприємний момент у поєдинку — дуже грубий фол Габріеля Паулісти проти свого співвітчизника Вінісіуса Жуніора. Захисник Валенсії заслужено одержав за нього червону картку, а Віні, на щастя, продовжив гру.

Відео голів та огляд матчу:

Реал - Валенсія 2:0

Голи: Асенсіо, 52, Вінісіус Жуніор, 54.

Реал: Куртуа – Начо, Мілітао (Карвахаль, 36), Рюдігер, Камавінга – Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамені, 66), Себальос – Асенсіо, Бензема (Родріго, 60), Вінісіус Жуніор.

Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є, Пауліста, Діахабі, Гайя – Муса (Джемерт, 75), Гільямон, Алмейда (Моріба, 70) – Кастільєхо (Маркос Андре, 58), Кавані (Фран Перес, 75), Самуел Ліно (Тоні Лато, 70).

Попередження: Начо, Бензема, Асенсіо — Діахабі, 60.

Вилучення: Пауліста, 72.