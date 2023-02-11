Іспанія

Гравець продовжить виступи за басків.

Мікель Оярсабаль поставив підпис під новим довгостроковим контрактом з Реалом Сосьєдад, повідомляє офіційний сайт басків.

Нова угода розрахована до кінця сезону-2027/28. Зазначимо, що минулий контракт між сторонами діяв до літа 2024 року.

Зазначимо, що іспанський півзахисник виступає за Реал Сосьєдад з 2011 року. На його рахунку в цьому сезоні дев'ять матчів та один забитий м'яч.

Початок сезону він пропустив через серйозне пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший важливий гравець Реала Сосьєдад, Субіменді, відмовився взимку переходити до Арсеналу.