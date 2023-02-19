Іспанія

Бразильця не хвилюють образи з боку вболівальників.

Нападник Реала Вінісіус Жуніор відреагував на образу з боку вболівальника, який назвав бразильця "сином повії" перед матчем Ла Ліги з Осасуною (2:0).

"Образи тривають, але й танці теж. Побачимося у Ліверпулі. Вперед, Мадриде!", — написав гравець у твіттері.

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! 🤍 pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях в англійського Ліверпуля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Реал у Ла Лізі.