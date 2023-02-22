Іспанія

У аргентинського хавбека м'язова травма.

Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль може пропустити найближчий поєдинок іспанської Ла Ліги проти Реала. Про це повідомляє Marca.

28-річний аргентинець отримав травму у минулому матчі чемпіонату Іспанії проти Атлетіка (1:0).

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста травма м'язів лівого стегна.

Терміни його відновлення не називаються, але наголошується, що він не зможе допомогти "матрацникам" у мадридському дербі.

Цього сезону Де Пауль провів 25 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, матч Реал — Атлетико відбудеться у суботу, 25 лютого, о 19:30 за київським часом.