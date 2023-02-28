Іспанія

Прихильникам "галактікос" не сподобався вибір австрійця.

У понеділок, 27 лютого, відбулося нагородження найкращих за версією FIFA The Best. Найкращим гравцем минулого року було обрано Ліонеля Мессі.

Слід відзначити, що вибір у цій справі залежить від голосів капітанів і тренерів національних збірних, а також журналістів. Отже, свій вибір зробив і капітан збірної Австрії Давід Алаба, який "визнав" гравцем 2022 року Ліонеля Мессі, а не свого одноклубника по Реалу Каріма Бензема.

Це неабияк обурило фанатів мадридського гранду. В Інстаграмі під останньою на сьогодні публікацією Давіда вони влаштували флешмоб #AlabaOut, який налічує вже тисячі, а то й десятки тисяч коментарів, часто підкріплених образами. Що цікаво, найбільше кількість лайків під тим же фото має коментар Бензема.

😳 David Alaba eligió a Lionel Messi (1º), por sobre Karim Benzema (2º) en la votación para el Premio The Best.



Los hinchas del Real Madrid, enojados por su elección, están pidiendo su salida del equipo con “#AlabaOut”, en su última foto de IG.



Ya van casi 7.000 comentarios. ❌ pic.twitter.com/3L4L09Hn3D — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 28, 2023

Слід зазначити, що багато людей стали на захист футболіста, справедливо зазначаючи, що він всього лиш зробив власний вибір.