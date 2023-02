В рамках церемонії нагородження найкращих гравців 2022 року за версією FIFA The Best визначився автор найкращого голу.

Марцин Олекси в боротьбі за нагороду завдяки своєму голу через себе обійшов точні удари Дімітрі Пайє та Рішарлісона.

Зазначимо, що польський футболіст не має лівої ноги.

Відео голу Марцина Олекси:

Three amazing goals, but which one will win the FIFA Puskás Award? 🤔#TheBest