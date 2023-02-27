Дуже гарний, але незвичний гол від польського гравця.
Марцин Олекси, фото скріншот
27 лютого 2023, 23:00
В рамках церемонії нагородження найкращих гравців 2022 року за версією FIFA The Best визначився автор найкращого голу.
Марцин Олекси в боротьбі за нагороду завдяки своєму голу через себе обійшов точні удари Дімітрі Пайє та Рішарлісона.
Зазначимо, що польський футболіст не має лівої ноги.
Відео голу Марцина Олекси:
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2022 року FIFA The Best.