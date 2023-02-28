Іспанія

Легендарна сімка "вершкових" може знайти свого нового власника.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор наступного сезону може змінити ігровий номер. Про це повідомляє журналіст Бруно Андраде у своєму твіттері.

Ще на початку нинішнього сезону керівництво "вершкових" намагалося умовити бразильця змінити номер, але футболіст відмовився, заявивши, що його 20 номер — щасливий і під ним він забив гол у ворота Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.

Однак очікується, що цього літа Реал таки переконає Вінісіуса взяти 7 чи 11 номер. Зараз ці номери належать Едену Азару та Марко Асенсіо, але наступного літа вони можуть покинути команду.

Зазначимо, що для Реала сьомий номер є легендарним – раніше під ним виступали Кріштіану Роналду та Рауль.

Нинішнього сезону Вінісіус провів 36 поєдинків, у яких забив 18 голів та віддав дев'ять результативних передач.