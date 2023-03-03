Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував мінімальну перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти мадридського Реалу (1:0).

"Дуже хороший результат. Залишається матч у відповідь, але ми задоволені нашою роботою. Ми мало що дозволили Реалу зробити на його власному полі, де в нього зазвичай багато моментів. А сьогодні не було жодного аж до 89 хвилини.

Останнім часом команда працює як одне ціле. Ми не дозволили супернику створити явні моменти, але не можна дозволяти так домінувати над нами. Ми задоволені результатом, але не грою.

Ми здобули певну перевагу, але це сильний суперник. Ми зіграємо вдома, перед своїми фанатами, але й у разі поразки я вам сказав би, що наступна гра буде аж через місяць", — наводить слова Хаві Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь запланований на 5 квітня на стадіоні Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.