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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 2 березня:

Барселона зробила крок до фіналу Кубка Іспанії мінімальною перемогою над Реалом. Єдиний та переможний гол у напруженому матчі забив Едер Мілітао, який зрізав м'яч у свої ворота.

Українець Олександр Зінченко потрапив до списку претендентів на найкращого гравця місяця у складі Арсеналу за підсумками лютого. Його конкурентами у боротьбі за нагороду будуть Жоржіньо, Букайо Сака та Габріель Магальяйнс.

Син Роналдіньо Жоау Мендес підписав контракт із Барселоною. 18-річний футболіст виступатиме за молодіжну команду "блаугранас".

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.