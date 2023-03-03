Україна

Новачок харківської команди поділився своїми думками після переходу.

Колишній півзахисник Чорноморця Владислав Наумець прокоментував свій перехід у харківський Металіст.

"Все дуже добре, колектив дружній та привітний. Деяких хлопців знаю особисто, це завжди допомагає влитися в новий колектив.

У мене було декілька варіантів продовження кар’єри, але найбільш привабливою була пропозиція Металіста. Напередодні повернення команди зі зборів я приїхав в Ужгород і одразу розпочав тренування. Вже тут пересвідчився, що клуб провів хорошу роботу на підсилення складу.

Ми всі з розумінням ставимось до ситуації в країні. Головне, попри всі перешкоди, виходити на кожен матч і викладатися на 100 відсотків. Хоча я б дуже хотів якомога раніше зіграти у Харкові, адже Металіст відомий своїми палкими вболівальниками. Сподіваюся, скоро ми отримаємо таку можливість", - наводить слова Наумця прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Металіст придбав двох захисників з Бразилії й Франції.