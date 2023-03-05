Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Севільєю.

Мадридський Атлетіко в рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги розгромив на власному полі андалузьку Севілью.

Атлетіко — Севілья 6:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне завершення зустрічі розповів про власні враження від виступу команди.

"Я попросив їх про дві речі перед грою: грати з пристрастю та від щирого серця. У цієї команди є талант та фантастична сила. Для мене це була важлива гра, і вони на це зреагували. Життя інколи породжує хороші речі, і сьогодні ми змогли цим скористатись.

Щодо Грізманна, то я люблю його як людину та ціную як футболіста. У нього були чудові роки в кар’єрі, він вирішив піти до іншого клубу, а потім повернувся, але йому вже було важко зустріти не того Грізманна, якого ми знали раніше. Проте робота, лідерство та вміння чекати зробили з нього чемпіона світу. У цього гравця є щось інше, відмінне від решти футболістів, і це робить усю нашу команду краще.

Ми рухаємось день за днем, гра за грою. Вам треба зрозуміти, що не всі пори року однакові. Після чемпіонату світу команда почала віднаходити себе знову. Ми відчуваємо, що й трибуни стали до нас більш прихильними. А в мене така ж сама впевненість, яка й була до цього. Це непросто.

Наша гра стала краще, знову можна впізнати команду. Люди відчувають себе дотичними до спільної справи. Але потрібно продовжувати рухатись так само й надалі.

Я спокійний. Роблю те, що мені подобається, там, де мені подобається", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє гостьовий матч проти Жирони.