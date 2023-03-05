Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 4 березня 2023 року, 22:00.
Атлетіко — Севілья, Getty Images
05 березня 2023, 10:38
У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму полі розгромив Севілью (6:1).
Перемогу команді Дієго Сімеоне забезпечили забиті м'ячі у виконанні Грізманна та Карраско, а Депай та Мората оформили по дублю. У складі "нервіонців" єдиний м'яч забив Ен-Несірі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Севілья в 24 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:
Атлетіко — Севілья 6:1
Голи: Депай, 23, 26, Грізманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 — Ен-Несірі, 39
Атлетіко: Облак – Льоренте (Сауль, 78), Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско – Коке (Доерті, 78), Вітсель, Лемар (Барріос, 64) – Грізманн, Депай (Мората, 64)
Севілья: Буну – Монтьєль, Ньянзу, Гудель, Акунья – Ракітич (Теллес, 78), Жордан, Гує – Сусо (Олівер, 68), Ен-Несірі (Хіль, 78), Окампос
Попередження: Хіменес — Гуйє, Акунья, Монтьєль
Вилучення: Гує, 81 (Севілья)