Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У футболістів вірусна інфекція.

Декілька гравців збірної Нідерландів залишили розташування команди, повідомив офіційний сайт Федерації футболу.

Захисник Ньюкасла Свен Ботман, нападник Ліверпуля Коді Гакпо, захисник Баварії Маттейс де Лігт, півзахисник ПСВ Йоей Верман та воротар Андерлехта Барт Вербрюгген повернулися до своїх клубів. Вони заразилися вірусною інфекцією.

Зазначимо, що 24 березня збірна Нідерландів зустрінеться із командою Франції у рамках відбору Євро-2024. 27 березня команда Кумана зіграє із Гібралтаром.