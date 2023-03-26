Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Норвегією.

Нападник збірної Іспанії Хоселу прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру відбірного циклу Євро-2024 проти Норвегії (3:0), у якому він оформив дубль.

"Досі не можу повірити, що забив двічі у дебютному матчі! Для будь-якого гравця це найкраще, що може статися. Це нагорода за всю щоденну роботу, яку ви проробили протягом усієї кар'єри.

Під час ейфорії, я хочу подякувати своїй дружині, мати моїх дітей, всі вони доклали величезних зусиль, щоб підтримати мене, щоб я був тут.

Я маю подякувати Луїсу Де ла Фуенте за віру, яку він дав мені у своєму першому відповідальному матчі. Зараз я знову почуваюся 18-річною дитиною. Я не думаю, що вік має значення — і це був неймовірний день, щоб довести це. Тепер настав час насолодитися тим, що ми зробили.

Завтра все вже буде про підготовку до матчу в Глазго проти фізичної команди, яка матиме перевагу у вигляді великої домашньої підтримки", — наводить слова Хоселу прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Норвегія.