Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар екстренера збірної України.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 Англія — Україна.

"Футбол, як і раніше, залишається спортом номер один в Україні, і він допомагає людям справлятися з тим, через що вони проходять. УПЛ збереглася, кілька команд пробилися до єврокубків, і це дуже допомогло.

Англія надала нам велику підтримку минулого року. Вони виявили солідарність та доброту. Я думаю, що атмосфера на стадіоні буде дуже емоційною та теплою по відношенню до українських уболівальників та команди. Від уряду Великобританії та громадянського суспільства ми отримали велику підтримку з початку війни. Я йду на матч – це буде великий день для наших народів.

Англія сильна, але наша команда готова показати, з чого вона зроблена. Це безперечно буде особливий день. Немає ні хороших, ні поганих моментів для гри з Англією, оскільки вони дуже сильні, незважаючи ні на що. Їм не потрібна додаткова мотивація", - цитує Шевченка BBC Sport.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.