Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівець розповів, чому вінгер залишився на лаві запасних.

Виконуючий обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань розповів про план на гру проти Англії.

"Що стосується Соболя, то Миколенко перед грою був під питанням. Проблеми зі спиною.

А Циганков та Буяльський – ми по плану так і очікували, що вони підсилять гру. Якби ми до перерви не пропустили, то думаю, що могли б розраховувати на більше з виходом цих гравців. Але, на жаль, не витерпіли.

Майстерність гравців Англії? Ті моменти, які у них були, вони ними скористалися. З високо піднятою головою йдемо, у нашої збірної все попереду. Треба забути цю гру та думати про наступну", — сказав Ротань.