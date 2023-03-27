Фахівець розповів, чому вінгер залишився на лаві запасних.
Руслан Ротань, Getty Images
27 березня 2023, 13:25
Виконуючий обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань розповів про план на гру проти Англії.
"Що стосується Соболя, то Миколенко перед грою був під питанням. Проблеми зі спиною.
А Циганков та Буяльський – ми по плану так і очікували, що вони підсилять гру. Якби ми до перерви не пропустили, то думаю, що могли б розраховувати на більше з виходом цих гравців. Але, на жаль, не витерпіли.
Майстерність гравців Англії? Ті моменти, які у них були, вони ними скористалися. З високо піднятою головою йдемо, у нашої збірної все попереду. Треба забути цю гру та думати про наступну", — сказав Ротань.