Іспанія

Аргентинець веде перемовини з каталонцями.

Ліонель Мессі з великою долею вірогідності покине Парі Сен-Жермен в наступне літнє трансферне вікно.

На правах вільного агента футболіста хоче підписати Барселона, за яку легендарний аргентинець виступав раніше.

Як повідомляє журналістка Fox Sports Вероніка Брунаті, Барселона готова платити Ліонелю Мессі 10 мільйонів євро на рік.

Цього сезону нападник провів 32 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону.