Іспанія

Мадридці задоволені прогресом француза.

Мадридський Реал має намір продовжити контракт з півзахисником команди Едуардо Камавінгою, про це повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, клуб хоче продовжити угоду з гравцем ще на 2 роки, збільшити суму викупу та підвищити зарплату французького хавбека. Гра 20-річного француза дуже подобається президенту клубу Флорентіно Пересу. Наразі його контракт з "вершковими" розрахований до 2027 року.

В цьому сезоні футболіст провів 44 гри у всіх турнірах та відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, що Едуардо приєднався до Реала влітку 2021 року з французького Ренну за 31 мільйон євро. Наразі Transfermarkt його оцінює в 50 мільйонів.