Іспанія

Для українця видався не найкращий поєдинок у Ла Лізі.

Жирона у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Еспаньйолом з рахунком 2:1.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь поєдинок. Проте результативними діями українцю відзначитись не вдалося.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця в 6,3 балів, що є середньою оцінкою у складі переможців.

Найкращим на полі був захисник Арнау Мартінес, який відзначився голом. Його дії оцінили у 7,8 балів.

Портал SofaScore поставив Циганкову — 6,6 балів, а найкращим був той самий Мартінес — 7,8 балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Еспаньйол.