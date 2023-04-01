Для українця видався не найкращий поєдинок у Ла Лізі.
Віктор Циганков, Getty Images
01 квітня 2023, 20:30
Жирона у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Еспаньйолом з рахунком 2:1.
Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь поєдинок. Проте результативними діями українцю відзначитись не вдалося.
Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця в 6,3 балів, що є середньою оцінкою у складі переможців.
Найкращим на полі був захисник Арнау Мартінес, який відзначився голом. Його дії оцінили у 7,8 балів.
Портал SofaScore поставив Циганкову — 6,6 балів, а найкращим був той самий Мартінес — 7,8 балів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Еспаньйол.