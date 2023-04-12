Іспанія

Каталонський клуб має намір залишити легенду біля керма команди.

Головний тренер Барселони Хаві продовжить очолювати каталонський клуб у найближчі сезони. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" планує продовжити контракт із 43-річним іспанцем до літа 2026 року. Сторони вже узгодили всі деталі угоди.

Чинний контракт спеціаліста розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Хаві очолив Барселону у листопаді 2021 року.

За 10 турів до кінця сезону Барселона впевнено лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на 13 очок.