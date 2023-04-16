Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Кадісом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса (2:0).

"Ми провели досконалий матч. Трохи не вистачало точності у першому таймі, але команда грала дуже добре і забила у найважчій ситуації.

Ми продемонстрували енергійність та правильне ставлення до справи у матчі, який певною мірою міг виявитися пасткою. Начо, Себальос та Асенсіо – всі вони дають команді додаткову перевагу.

Команда добре готова фізично, що видно по Бензема, який буде готовий до матчу у вівторок", — наводить слова Анчелотті Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Кадіс.