Іспанія

Команда Мічела опинилася у складній ситуації перед матчем із Реалом у Ла Лізі.

Жирона на досить тривалий термін втратила одразу двох основних гравців після минулого матчу іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда, де виступає українець Віктор Циганков, у тому матчі мінімально програла з рахунком 0:1. Проте головне розчарування було у кадрових втратах.

Вже на п'ятій хвилині з поля був змушений піти вінгер Тоні Вілья, а за кілька хвилин головний тренер Жирони Мічел був змушений замінити півзахисника Алейша Гарсію.

Після медичного обстеження стало відомо, що у Вільї пошкодження передньої хрестоподібної та зовнішньої колатеральної зв'язки правого коліна. Травма вимагатиме операції, що означає, що цього сезону він більше не зіграє.

У Гарсії справи кращі — у нього пошкодження біцепса стегна лівої ноги. На його поновлення потрібно близько чотирьох тижнів.

Цього сезону Вілья провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі. На рахунку Гарсії 30 зустрічей, один гол та шість асистів.

Нагадаємо, вже сьогодні, 25 квітня, Жирона на своєму полі прийме мадридський Реал. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.