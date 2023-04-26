Із захисником хочуть продовжити контракт.
НАЧО ФЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
26 квітня 2023, 22:33
Мадридський Реал хоче зберегти у складі захисника Начо Фернандеса. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "вершкові" запропонували 33-річному іспанцю продовження контракту ще на сезон — до 2024 року. Нагадаємо, чинна угода захисника з мадридським клубом діє до 30 червня 2023 року.
У поточному сезоні Начо зіграв 37 матчів, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.
Відзначимо, що клуб до останнього сумнівався в доцільності продовження контракту з футболістом.