Іспанія

Із захисником хочуть продовжити контракт.

Мадридський Реал хоче зберегти у складі захисника Начо Фернандеса. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "вершкові" запропонували 33-річному іспанцю продовження контракту ще на сезон — до 2024 року. Нагадаємо, чинна угода захисника з мадридським клубом діє до 30 червня 2023 року.

У поточному сезоні Начо зіграв 37 матчів, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Відзначимо, що клуб до останнього сумнівався в доцільності продовження контракту з футболістом.