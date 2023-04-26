Легендарний ексголкіпер може покинути свою посаду.
ОЛІВЕР КАН, GETTY IMAGES
26 квітня 2023, 22:00
Генеральний директор Баварії Олівер Кан незабаром покине мюнхенський клуб.
За інформацією джерела, Олівер Кан наполіг на звільненні попереднього наставника команди Юліана Нагельсмана задля покращення результатів команди. Натомість Баварія з Томасом Тухелем спочатку вилетіла з Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини, а потім втратила лідерство у Бундеслізі.
Президент Баварії Улі Хенесс вже прийняв рішення звільнити Кана. Фаворитом на його посаду є Аксель Хеллманн з Айнтрахта, переговори з яким уже ведуться.
Раніше повідомлялось, що Румменіге прибув до розташування Баварії на тлі чуток про звільнення Кана.