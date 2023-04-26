Німеччина

Легендарний ексголкіпер може покинути свою посаду.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан незабаром покине мюнхенський клуб.

За інформацією джерела, Олівер Кан наполіг на звільненні попереднього наставника команди Юліана Нагельсмана задля покращення результатів команди. Натомість Баварія з Томасом Тухелем спочатку вилетіла з Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини, а потім втратила лідерство у Бундеслізі.

Президент Баварії Улі Хенесс вже прийняв рішення звільнити Кана. Фаворитом на його посаду є Аксель Хеллманн з Айнтрахта, переговори з яким уже ведуться.

Раніше повідомлялось, що Румменіге прибув до розташування Баварії на тлі чуток про звільнення Кана.