Іспанія

Наставник "вершкових" намітив головну ціль клубу на трансферному ринку.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про головну мету "вершкових" на трансферному ринку.

"Мета клубу на майбутнє – підписати центрального нападника, тому що Карім Бензема вже не молодий. Але поки Карім в порядку, ми про це не думаємо.

Торік лінія атаки працювала дуже добре, цього сезону теж. Бензема мав злети й падіння, але Вінісіус і Родріго прогресують. Останні два роки це не було головною проблемою", - наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Цього сезону Бензема провів 37 поєдинків, у яких забив 29 голів та віддав шість результативних передач.

Раніше Анчелотті спростував, що має відповісти збірній Бразилії до 25 травня.