Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Альмерією.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги проти Альмерії (4:2).

"Я дуже добре знаю, що команда може зробити в обороні. Я не розумію, як у двох іграх ми пропустили шість м'ячів.

Що трапилося? Ми розслабилися, але постаралися сконцентруватися на обороні. Ми втратили м'яч після рахунку 3:0, знизилася концентрація і нам забили гол. Я був злий у роздягальні, після чого ми зробили рахунок 4:1, але потім ми знову втратили концентрацію, і нам знову забили. Це тривожний дзвінок, тому що під час невеликого спаду ми пропустили два голи. Цього не повинно статися у наступних іграх.

Хет-трик Бензема — в огляді матчу Реал — Альмерія

У відсутності Модрича Камавінга має можливість грати як півзахисник, як він це робив у першому матчі проти Ліверпуля. Подивимося, чи Лука встигне відновитися.

У футболі може статися все, що завгодно. Ми маємо зосередитися на собі, у нас залишилося шість ігор, і ми маємо їх виграти", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Бензема вийшов на четверте місце у списку бомбардирів Ла Ліги.