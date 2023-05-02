Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 1 травня 2023 року, 22:00.

Жирона у поєдинку 32 туру іспанської Ла Ліги в гостях здобула перемогу над Севільєю (2:0).

Перемогу команді Мічела принесли забиті м'ячі у виконанні Хуанпе та Кастельяноса.

У цьому матчі Віктор Циганков відзначився гольовою передачею, вийшовши у стартовому складі Жирони. За свої дії українець одержав середню оцінку за матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Жирона в Ла Лізі:

Севілья — Жирона 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

Севілья: Дмитрович — Монтіель, Баде, Гудель, Акунья — Гує (Мір, 75), Фернандо (Сусо, 60) — Гомес (Ракітич, 60), Окампос, Хіль (Ламела, 81) — Ен-Несірі.



Жирона: Гассаніга — Буено, Хуанпе, Ернандес (Кальєнс, 64) — Коуту, Ромеу, Мартін, Гутьєррес (Фернандес, 73) — Циганков (Артеро, 89), Рікельме (Бернардо, 90) — Кастельянос (Рейнір, 74).



Попередження: Гудель — Кальєнс.