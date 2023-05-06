Іспанія

Залишилося лише підписати усі документи.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич продовжить виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сторони досягли повної згоди щодо продовження контракту.

Зазначається, що залишилося лише підписати документи та оголосити про це офіційно. Це може статися найближчими днями.

Діюча угода з 37-річним хорватом розрахована до літа 2023 року. Нова угода діятиме до літа 2024 року.

Цього сезону Модрич провів 44 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість результативних передач.