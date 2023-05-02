Іспанія

У 37-річного хорвата проблеми із підколінним сухожиллям.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич може встигнути відновитись до матчу фіналу Кубка Іспанії. Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Нагадаємо, 37-річний хорват травмував підколінне сухожилля у матчі Ла Ліги проти Жирони (2:4).

Термін відновлення футболіста не розголошувався, але зазначалося, що він ризикує пропустити не тільки фінал Кубка Іспанії, а й перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Цього сезону Модрич провів 44 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість результативних передач.

У найближчому матчі Реал зіграє проти Реала Сосьєдада. Гра відбудеться сьогодні, 2 травня, о 23:00 за київським часом.

Фінал Кубка Іспанії між Реалом та Осасуною пройде 6 травня, о 23:00 за київським часом. Потім 9 травня "вершкові" приймуть Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.