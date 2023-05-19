Каталонцям потрібен півзахисник Реала Сосьєдад.
Мартін Субіменді, getty images
19 травня 2023, 19:50
Головний тренер Барселони Хаві висловів ряд компліментів у бік півзахисника Реала Сосьєдад Мартіна Субіменді.
"Ми повинні підписати стрижньового гравця цього літа, це пріоритет, щоб мати там нового гравця після відходу Бускетса.
Я вважаю Субіменді надзвичайним півзахисником, топ-гравцем — він дуже добре розуміє гру, домінує з м’ячем і без нього.
Субіменді грає у такий футбол, який нам подобається тут, у Барселоні, це наш стиль", — наводить слова Хаві Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Субіменді відмовився взимку переходити до Арсеналу.