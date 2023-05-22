Іспанія

Розжарівся справжній конфлікт.

Матч із красивою афішою в рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги поміж Валенсією та мадридським Реалом на Местальї завершився мінімальною перемогою домашньої сторони та грандіозним скандалом, пов’язаним із потенційними проявами расизму відносно нападника гостей Вінісіуса Жуніора.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення зустрічі бразильський форвард у своїх соціальних мережах залишив повідомлення з критикою на адресу керівництва чемпіонату, на яке трохи згодом довелось відповідати президенту Ла Ліги Хав’єру Тебасу.

Однак звернення очільника футболу гравця не заспокоїло, тому Вінісіус був вимушений вчергове підняти це питання на широкий загал.

"Знову замість того, щоб критикувати расистів, президент Ла Ліги з’являється в соціальних мережах, щоб напасти на мене.

Допоки ви говорите і робите вигляд, що нічого не бачите, розхитується імідж вашого чемпіонату. Перегляньте відповіді на ваші публікації та зробіть дивовижне відкриття для себе...

Відмова від відповідальності лише зрівнює вас з расистами. Я не ваш друг, щоб говорити про расизм. Я хочу дій і покарань. Хештег мене не зворушує", — заявив бразильський виконавець.

Нападника Реала за ходом звітного протистояння було вилучено за удар в обличчя супернику, а після завершення гри Ла Ліга одразу розпочала розслідування інциденту.