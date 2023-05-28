Іспанія

Після закінчення сезону бразилець стане вільним агентом.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного бразильця зацікавлений мадридський Реал, який поки що не контактував із футболістом, але розглядає можливість його підписання.

Також зазначається, що крім бразильця, який стане вільним агентом після закінчення сезону, Реал має ще 4-5 кандидатів на роль запасного форварда для Каріма Бензема.

Також інсайдер додає, що спочатку Реал має намір завершити трансфер півзахисника Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії, після чого розпочне процес підписання форварда.

Цього сезону Фірміно провів 34 матчі, в яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.