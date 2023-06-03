Іспанія

Наступного сезону 23-річний іспанець виступатиме у складі "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас може підписати новий контракт із "вершковими". Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу обговорить із 23-річним іспанцем нову угоду до літа 2027 року. Чинний контракт розрахований до літа 2025 року.

Останні два сезони Діас провів в оренді у складі Мілана, але раніше була інформація, що наступного сезону він виступатиме за Реал.

Цього сезону Діас провів 44 матчі, в яких забив сім голів та віддав вісім гольових передач.