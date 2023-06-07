Іспанія

Аргентинський нападник продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

Напередодні зірковий нападаючий Ліонель Мессі підтвердив інформацію про те, що після завершення свого контракту з Парі Сен-Жерменом він продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

35-річний аргентинець підтвердив, що хотів повернутися цього літа в Барселону, і не виключає, що у майбутньому повернеться на Камп Ноу.

"Я хотів би бути ближче до Барселони. У майбутньому я знову буду жити в Барселоні, у цьому немає сумнівів. Я сподіваюся одного дня допомогти клубу, тому що це той клуб, який я люблю.

Я хочу подякувати вболівальникам Барси за підтримку. І так, я хотів би бути тут знову... однозначно", — цитує слова Мессі журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Мессі провів 41 матч за ПСЖ, який він залишив на правах вільного агента. На його рахунку 21 гол та 20 результативних передач.