Іспанія

Хавбек "городян" може стати одноклубником Віктора Циганкова.

Півзахисник Манчестер Сіті Максімо Перроне може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Бруно Гарсія у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного аргентинця зацікавлена Жирона, де виступає українець Віктор Циганков.

Зазначається, що команда Мічела має намір орендувати футболіста на наступний сезон.

Перроне перебрався до клубу АПЛ з Велеса за 10 млн євро минулої зими і за половину сезону провів лише два матчі, відігравши на полі 20 хвилин.

Зазначимо, що Манчестер Сіті та Жирона входять до складу компанії City Football Group.