Угода з уругвайським футболістом розрахована до літа 2028 року.
Сантьяго Моуріньо, ФК Атлетіко
07 липня 2023, 07:50
Мадридський Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Расінга Сантьяго Моуріньо.
Угода з 21-річним уругвайцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 2,7 мільйонів євро.
Минулого сезону Моуріньо провів 14 поєдинків, у яких отримав п'ять жовтих карток.
Раніше мадридський клуб оголосив про контракт із колишнім захисником Челсі Сесаром Аспілікуетою.