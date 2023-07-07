Мадридський Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Расінга Сантьяго Моуріньо.

Угода з 21-річним уругвайцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 2,7 мільйонів євро.

Минулого сезону Моуріньо провів 14 поєдинків, у яких отримав п'ять жовтих карток.

Раніше мадридський клуб оголосив про контракт із колишнім захисником Челсі Сесаром Аспілікуетою.