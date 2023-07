Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Гаррі Вінкса, права на якого раніше належали Тоттенгему.

27-річний англієць підписав з новоспеченим учасником Чемпіоншипу повноцінний контракт, який буде розраховано на три роки.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Вінкса до Лестера склала близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів. У новому клубі новачок виступатиме під 8-им номером, який раніше належав новому гравцю Астон Вілли Юрі Тілемансу.

