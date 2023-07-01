Гаррі Вінкс став повноцінним гравцем "лисиць" та проводе наступний сезон у Чемпіоншипі.
Гаррі Вінкс, Лестер Сіті
01 липня 2023, 15:24
Лестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Гаррі Вінкса, права на якого раніше належали Тоттенгему.
27-річний англієць підписав з новоспеченим учасником Чемпіоншипу повноцінний контракт, який буде розраховано на три роки.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу Вінкса до Лестера склала близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів. У новому клубі новачок виступатиме під 8-им номером, який раніше належав новому гравцю Астон Вілли Юрі Тілемансу.
У минулому сезоні Гаррі Вінкс виступав за Сампдорію, де провів 20 поєдинків у рамках Серії А та результативними діями не відзначився.