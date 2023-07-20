Іспанія

Футболісти отримали довгострокові контракти.

Захисник Алехандро Бальде Мартінес та вінгер Ламін Ямал поставили свої підписи під новими контрактами з Барселоною. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, угода з 19-річним Бальде розрахована до літа 2028 року, а контракт із 16-річним Ямалом – до літа 2026 року.

Минулого сезону Ямал провів один матч за основну команду "блаугранас", став наймолодшим дебютантом в історії клубу, а також наймолодшим чемпіоном Ла Ліги.

На рахунку Бальді 44 проведені матчі, в яких він забив один гол та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона домовилася з Атлетіко про оренду Феліша.