Іспанія

Футболіст покинув Бетіс.

Мексиканський Монтеррей на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Бетіса Серхіо Каналеса.

32-річний футболіст підписав контракт за схемою 3+1. Раніше повідомлялось, що сума трансферу склала 15 мільйонів євро (10 мільйонів євро — фіксована комісія, 5 мільйонів євро — додаткова сума).

У минулому сезоні у Ла Лізі півзахисник провів 31 матч і забив 4 голи.

Раніше повідомлялось, що Ектор Бельєрін перейшов до Бетіса.