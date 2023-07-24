Футболіст покинув Бетіс.
Серхіо Каналес, Монтеррей
24 липня 2023, 22:14
Мексиканський Монтеррей на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Бетіса Серхіо Каналеса.
32-річний футболіст підписав контракт за схемою 3+1. Раніше повідомлялось, що сума трансферу склала 15 мільйонів євро (10 мільйонів євро — фіксована комісія, 5 мільйонів євро — додаткова сума).
У минулому сезоні у Ла Лізі півзахисник провів 31 матч і забив 4 голи.
Раніше повідомлялось, що Ектор Бельєрін перейшов до Бетіса.