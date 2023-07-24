Німеччина

Перші слова австрійця як гравця дортмундської команди.

Новачок дортмундської Боруссії Марсель Забітцер прокоментував свій трансфер з Баварії.

"Я не можу дочекатися, щоб нарешті приєднатися до команди та одягнути футболку Боруссії. Знайомство з тренерами дортмундської Боруссії було чудовим і показало мені, наскільки амбітним клуб хоче бути в найближчі роки.

Хочу зробити свій внесок у те, щоб Боруссія досягла своїх цілей і мала всі підстави якомога швидше знову відсвяткувати щось особливе зі своїми фанатами", - сказав австрієць.

У другій половині минулого сезону Марсель Забітцер провів в оренді за Манчестер Юнайтед. Всього у кампанії-2022/23 він провів на клубному рівні 42 матчі (2049 хвилин), у яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.